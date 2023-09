Napoli | Raspadori pupillo di ADL | deve giocare sempre e valorizzare investimento da 35 milioni di euro

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha une si chiama Giacomo. L’attaccante azzurro, secondo il presidente azzurro, rappresenta unda proteggere e, in quanto vede in lui un futuro top player con la possibilità di acquistare un ruolo decisivo nella squadra. Il numero uno azzurro, infatti, ha investito ben L'articolo

Ultime notizie : sono già rientrati, invece, Lindstrom, Zielinski e Lobotka, mentre oggi si uniranno al gruppo anche Meret, Di Lorenzo e. Ostigard e Kvaratskhelia sono rientrati a...... 'FATECI LARGO', Frattesi evogliono prendersi anche Inter e. A Roma si avvicina un evento molto atteso da tutti i tifosi giallorossi: 'Lukaku - Dybala la prima volta'. Spazio anche ...Oggi è un altro giorno, sarà pieno (anche) di loro - di Osimhen, di Meret, di, di Lobotka e Di Lorenzo , che sono comparsi ieri per un abbraccio alla compagnia - e Garcia potrà cominciare a ...È il caso di Giacomo. Che non trova un posto fisso nel(e non può trovarlo perché nelil centravanti è Osimhen) ma è forte e soprattutto un ruolo ce l'ha: è un centravanti. E ...

Raspadori è un pupillo di De Laurentiis: il retroscena - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

ADL: "Raspadori è stato bravo. Napoli C'è tanto da lavorare, siamo all'inizio" Tutto Napoli

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, le notizie sulle nazionali si intrecciano a quelle sulle squadre di club. Punto di congiunzione sono Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, due giocatori che ...A distanza di tempo emergono alcuni retroscena in merito al rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti.L'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, è il 'gioiello' di Aurelio De Laurentiis: i 30 milioni spesi sono un chiaro investimento.