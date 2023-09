Napoli – De Laurentiis | Gattuso e il retroscena sull’acquisto di Osimhen

Sono un estimatore di Garcia e stimo molto il gruppo che ilha formato. Non penso in negativo, credo che questa sarà un'altra bella stagione per i colori azzurri. Desta lavorando ...L'INCONTRO CON DE- L'agente ha anche ribadito di averne già parlato con Desu richiesta del patron del, che però non ha accettato le condizioni. 'Nelle trattative per Di ...Questo il comunicato delpubblicato sui canali ufficiali: " Aurelio Dee la SSCpartecipano al dolore di Nicola Lombardo , della moglie Laura e dei figli Ludmilla e Ludovico, .... Aurelio Denon mette pressione al: alla presentazione della seconda stagione della serie tv Vita Da Carlo, a Roma, il presidente ammette che serve un po' di pazienza: 'C'è ...

Ag. Politano: 'Vuole rinnovare a vita col Napoli. Trattato con De Laurentiis, ma niente accordo' Calciomercato.com

Il Napoli ha espresso tutta la vicinanza al capo della comunicazione del club, Nicola Lombardo, per la perdita della suocera.Era il Napoli di De Laurentiis, con Reja. Prima di Iezzo Sì, perché poi hanno preso lui. E non hanno sbagliato: era un gran portiere ed un'ottima persona".Cresce l'ansia in casa Napoli e tra i tifosi azzurri: Khvicha Kvaratskhelia nel 2024. Ecco cosa sta succedendo ...