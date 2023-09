Morti sul lavoro sul lavoro | strage non si ferma | altre 4 persone

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ancora trein incidenti sulin meno di 24 ore. Dopo l’esplosione avvenuta ieri in una fabbrica in provincia di Chieti, nella quale hanno perso la vita tre operai, oggi sono da segnalarequattro vittime in quattro diversi episodi: a Bologna un operaio è morto all’aeroporto, schiacciato da un mezzo sulla pista; nel Napoletano, un operaio è caduto dal tetto di un capannone e a Napoli un operatore della società comunale responsabile della raccolta dei rifiuti ha perso la vita travolto da un camion. Mentre nel porto di Salerno due operatori marittimi sono stati investiti da un camion: uno dei due è morto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

AGI - Episodi diversi, senza alcun legame, se non la sorte dei protagonisti. Le ultime 24 ore sono state segnate da quattro morti e altrettanti feriti gravi, per infortuni sul lavoro. In tutti i casi ...«Siamo vicini alle famiglie ma quanto avvenuto a Salerno, con l’incidente che ha provocato la morte di un ufficiale di Caronte & Tourist e il ferimento di un collega, conferma che sul tema della ...Per Pennesi, quindi, serve attuare la "qualificazione professionale delle imprese, con dei criteri che legittimino l'assunzione e la qualificazione delle imprese come tali e che devono essere vagliati ...