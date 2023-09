Morti sul lavoro Cisl | Tipaldi | “Subito una svolta per fermare scia di sangue”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sicurezza dei cantieri, maggiori controlli ed investimenti in formazione. Questo servirebbe per provare ad arginare il numero disul“Siamo stanchi di contare isul. Si continua a pagare un prezzo salatissimo in termini di vite umane e infortuni gravi. Da tempo chiediamo interventi in grado di garantire la sicurezza nei cantieri, e non solo. L’assenza di controlli, insieme ad una scarsa cultura della sicurezza, crea le condizioni ottimali perché si verifichino queste tragedie”. Lo afferma il segretario generale delladi Napoli, Gianpiero. “Oggi la tecnologia ci permette di utilizzare sistemi di sicurezza e controllo efficaci e all’avanguardia. I costi per la sicurezza sono un investimento per il futuro, così come la formazione. Occorre una ...

"Non sono incidenti sul lavoro. Si tratta di omicidi e in molte circostanze non si può parlare di incidenti". È durissimo il commento di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, che spiega: ...posto si attende il pm di turno per i primi rilievi. Inizialmente internamente al porto si era diffusa la notizia di due morti subito smentita.

La mattanza che non si ferma mai. Altri cinque morti sul lavoro in quattro diversi episodi, altre cinque storie di vite spezzate per un salario, spesso guadagnato senza neanche un contratto di lavoro.Gerardo Arpino, della Cgil di Salerno ha dichiarato: "Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla ...Purtroppo il bilancio dei lavoratori morti si aggrava sempre di più: un altro operaio è deceduto ed un altro è rimasto ferito in gravissime condizioni In queste ultime 24 ore si sono verificati troppo ...