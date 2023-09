Morti sul lavoro | altro decesso | il settimo in 24 ore

Sono alcuni dei commenti social di reazione ai miei vari interventilibro (Il mondo al ... e iper mano dei repubblichini non possono avere lo stesso valore deiper mano dei partigiani. ...Ancoralavoro, quindi, la tragica fine di un operaio di 52 anni all'aeroporto Marconi di Bologna, anch'egli investito da un mezzo pesante sulla ......persone che avevano avuto Covid - 19 severo avevano più frequentemente parenti di primo grado...è collegata in particolare alla presenza di tre dei sei geni di questa regione che si trovano......persone che avevano avuto Covid - 19 severo avevano più frequentemente parenti di primo grado...è collegata in particolare alla presenza di 3 dei 6 geni di questa regione che si trovano...

Morti sul lavoro, l'accusa di Bombardieri (Uil): "Quali incidenti. Molte volte sono proprio omicidi" QUOTIDIANO NAZIONALE

La mattanza che non si ferma mai. Altri cinque morti sul lavoro in quattro diversi episodi, altre cinque storie di vite spezzate per un salario, spesso guadagnato senza neanche un contratto di lavoro.Gerardo Arpino, della Cgil di Salerno ha dichiarato: "Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla ...Purtroppo il bilancio dei lavoratori morti si aggrava sempre di più: un altro operaio è deceduto ed un altro è rimasto ferito in gravissime condizioni In queste ultime 24 ore si sono verificati troppo ...