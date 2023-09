Morti sul lavoro | altre vittime Sindacati scrivono a Mattarella | “Serve azione corale”

(Di giovedì 14 settembre 2023)sul, continuano a registrarsi tragedie da Nord a Sud dell’Italia. Così ihanno deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica dopo essere stati ignorati dal governo Meloni.sultreContinuano le tragedie sui luoghi ditra Nord e Sud dell’Italia. Si parte da un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell’aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. Aveva 52 anni e lavorava per un’azienda di Modena. A Salerno, invece, si registrano un ferito e un morto nel porto. Dalle informazioni che arrivano sono due operatori marittimi che lavorano a bordo di una nave diretta a ...

Continua la strage dei lavoro in Italia: un'altra giornata nera, quella di oggi, da Bologna a Salerno. Questa mattina un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto ... Ancora tre morti in incidenti sul lavoro in meno di 24 ore. Dopo l'esplosione avvenuta ieri in una fabbrica in provincia di Chieti, nella quale hanno perso la vita tre operai, oggi sono da segnalare altre tre ... perché arrivare a zero morti sul lavoro significa anche denunciare e arrivare dove molto spesso gli organi ispettivi non arrivano per carenza di personale. Vuol dire senso civico e vuol dire che ... Gli infortuni sul lavoro hanno quindi segnato la mia vita e quella della mia famiglia. Sono stato ... questa giornata con grande dolore per il recente incidente di Brandizzo e per tutte le morti e gli ...

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 14 settembre, alla cantina Ca' di Rajo a Rai di San Polo di Piave, in provincia di Treviso: che cosa è successo ...