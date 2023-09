Morte sul lavoro nel porto di Salerno | i messaggi di cordoglio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Rivolgiamo la massima vicinanza ealle famiglie dei due marittimi colpiti dal grave incidente a bordo di una nave ormeggiata neldi. Il bilancio purtroppo è drammatico, con una vittima ed un ferito grave, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi d’Aragona di. Un’altra tragedia inaccettabile proprio nel giorno in cui Salvini ha riferito alla Camera dell’incidente di Brandizzo, dando peraltro risposte non convincenti rispetto agli impegni sulla tutela dei lavoratori”. Lo dichiara in una nota il deputato democratico Piero De Luca. “È diventato ormai un tragico bollettino quotidiano, quello delle morti sul– aggiunge -. Bisogna porre un argine con forza e decisione. La sicurezza suldev’essere una priorità ...

