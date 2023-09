Mortal Kombat 1 | svelati i requisiti della versione PC!

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono iminimi e raccomandatiPC di1: riusciranno le vostre macchine a far girare il nuovo capitoloserie di NetherRealm? Il franchise diha una cerchia di appassionati piuttosto veraci che agognano ogni volta il nuovo capitoloserie e, stavolta, avranno di che parlare per diverso tempo. Considerando l’imminente arrivo di1 su PC, PS5 e Xbox Series X S previsto per il 19 settembre venturo, che rivoluzionerà completamente la serie comportandosi da vero e proprio reboot narrativo, i fan potranno godere di una nuova timeline completamente reinventata, seppur conseguente ...

NetherRealm Studios ha pubblicato lo spettacolare trailer di lancio di1 , il nuovo capitolo della serie di picchiaduro in arrivo il prossimo 19 settembre su PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC, e i fan non vedono l'ora di iniziare a combattere nei panni del ...1 è tornato a mostrarsi nel nuovo, epico trailer di lancio pubblicato dai ragazzi di NetherRealm Studios, ormai pronti all'uscita del loro picchiaduro su PS5, Xbox Series X/S, Switch e ...L'accesso anticipato inizia giovedì per coloro che hanno ...1 è ormai imminente , tant'è che non manca che una settimana al rilascio dell'attesissimo nuovo capitolo del violento picchiaduro a firma dell'estroso Ed Boon, e del suo team di ...

