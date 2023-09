Monsignor Fernandez critica chi vuole indottrinare il Vangelo e trasformarlo in ' pietre morte'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Messinese, come il grande romanziere Stefano D'Arrigo, anche Antonio Spadaro, nel giorno in cui lascia dopo dodici anni la direzione de La Civiltà per assumere nuovi incarichi nel dicastero pontificio ...

Sulla teologia morale e la vita delle persone in carne e ossacita queste parole di Francesco che non sembrano una scelta casuale: " Nelle difficili situazioni che vivono le ...... occorre ricordare che - come riporta nella sua autobiografia l'ultimo padre conciliare italiano, il recentemente scomparsoLuigi Bettazzi - "Paolo VI nn voleva si trattassero alcuni ...Di fronte alle critiche che in questi anni non sono mancate anche in Argentina,Fernández ha sempre voluto dire la sua pubblicamente per difendere il Papa . Lo ha fatto, ad esempio, davanti ...Sulla teologia morale e la vita delle persone in carne e ossacita queste parole di Francesco che non sembrano una scelta casuale: " Nelle difficili situazioni che vivono le ...

Fernández: la priorità è mettere in dialogo teologia e vita del Popolo ... Vatican News - Italiano

Il Papa nomina monsignor Fernandez nuovo Prefetto per la Dottrina della Fede Agenzia ANSA

L'indirizzo teologico che Francesco intende dare alla Congregazione per la Dottrina della Fede passa per l’arrivo del nuovo Prefetto Víctor Manuel Fernández ...