Mollare tutto Scossone in vista a Domenica in? E Venier ha già scelto l' erede

(Di giovedì 14 settembre 2023) «Dopo la morte di mio genero Piero, a giugno, in chiusura della scorsa edizione diIn ho seriamente pensato di, la vita a volte di assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere. Poi, a Santo Domingo, ho ritrovato me stessa e ho capito che la pensione, per quest'anno, può aspettare», così Maraal settimanale Gente, diretto da Umberto Brindani. Laè concentratissima sulla nuova edizione diin. Ma, intanto, a sorpresa su Gente parla del suo possibile successore, chi potrebbe arrivare dopo di lei. «Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci. Tra i tanti nomi di donne dico però cheIn è nata con Corrado e per tanti anni è stata condotta da Pippo Baudo. Alberto Matano? Sì, ...

Questa trasmissione mi ha dato. Io però credo molto in quello che mi ha insegnato Renzo ... il suo vissuto, e questo è anche un bel messaggio, però a un certo punto bisogna. Non credo che ...Certo,scombinato,discutibile,fragile, forse imbarazzante. Però, se non altro, ... accettando passivamente la narrazione, finisce perla linearità iniziale per ingarbugliare ...'A me Domenica In ha dato- ha sottolineato la conduttrice - per cui non so dire di no, ma lo ... Però io credo che sia giusto a un certo punto, io sono convinta mai come questa volta che ...Un libro divertente, pieno di aneddoti e di scorci di vita che vi faranno venire voglia die trasferirvi in una vecchia fattoria. Come quella di Kite's Nest, nel cuore della campagna ...

Robertino, margaro in Alta Langa: “Qui solo vino e nocciole: mollo tutto” La Stampa