Mo | Hamas e Jihad islamica chiedono cessate il fuoco in campo profughi in Libano

In quei mesi prese corpo e divenne palese il disimpegno die dellaislamica da qualunque accordo stretto dall'Anp di Arafat. La seconda intidafa , nel Duemila, cancellò il poco che era ...Il motivo è probabilmente il timore didi una riduzione dei fondi del Qatar, ma anche la ... Fatta eccezione per l'operazione Shield and Arrow di Israele contro laislamica dello scorso ...Ciò non minaccia Israele in modo esistenziale, e dopo che l'Idf ha sbattuto al tappeto laislamica nel maggio scorso,probabilmente non sta cercando una grande guerra, ma intende creare ...Intanto la voce di queste ultime si è fatta sentire:islamica hanno celebrato l'attentato e inneggiato a ulteriore violenza. Intervistato da ynet, il portavoce della polizia Eli Levy ha ...

Beirut, 14 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) e la Jihad islamica hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nel campo profughi palestinese di Ain al Hilw ...Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a regretté la poursuite des combats dans le camp d’Ain al-Hilweh, vu qu’il s’agit d’un conflit entre frères.Les groupes terroristes palestiniens à Gaza ont mené un exercice militaire pour simuler une escalade vers Israël, qui comprenait un lancement de roquettes ...