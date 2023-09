Mire cinesi sui satelliti Scholz stoppa la Cina | ma è troppo tardi

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il governo tedesco ha deciso di fermare l’acquisizione completa di Kleo Connect, startup del settore, da parte della cinese Shanghai Spacecom Satellite Technology, che già detiene il 53 percento della quote. L’esecutivo presieduto dal cancelliere Olaf, su proposta del ministero dell’Economia, ha deciso di non autorizzare l’acquisizione della quota di minoranza di proprietà di EightyLeo. La notizia è stata data dall’agenzia Reuters e confermata anche dalla stampa tedesca. La società cinese controlla già, come detto, la maggioranza delle quote. L’obiettivo di Kleo Connect è la creazione di una rete di oltre 300 piccoliin orbita terrestre bassa, che dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2028. A ciò si dovrebbe aggiungere un’infrastruttura di terra per fornire servizi di comunicazione globali. Qualcosa ...