Ministro Valditara | “Dobbiamo Incoraggiare i Ragazzi ad Intraprendere La Carriera del Docente | Perché è il Mestiere più Bello del Mondo”

(Di giovedì 14 settembre 2023) In tutti i Paesi OCSE, la professione di insegnante sta diventando sempre meno attraente, e questo vale anche per l’Italia. Non è solo una questione economica, ma va oltre, come ...

Anche il senatore e presidente della commissione Cultura e Istruzione Roberto Marti è intervenuto al convegno: "Abbiamo, chiesto e ottenuto daluna disciplina chiara per il ...Si preannuncia un autunno caldo La contrapposizione al Governo Meloni e alle scelte delGiuseppesono nel mirino dei collettivi studenteschi già dallo scorso autunno. E non è ...I dati sulla dispersione scolastica in Italia Ildell'Istruzione e del Merito Giuseppeha parlato spesso di dispersione scolastica : "Ecco i dati sulla dispersione scolastica in ...Con Roberto Marti (deputato, presidente della Commissione Cultura (LEGA)), Rossano Sasso (deputato), Giorgia Latini, Simona Loizzo, Giovanna Miele, Giuseppedell'istruzione e del ...

Ministro Valditara, faccia qualcosa per quel residuo di Ddr che è il registro elettronico (di F. Luppino) L'HuffPost

Scuola, il ministro Valditara: "Sul voto di condotta gli italiani sono con noi. Ora la sfida è l'edilizia" QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Abbiamo ottenuto un importante risultato, frutto di un dialogo produttivo e proficuo con la Commissione europea, il cui esito non era affatto scontato, tanto che in altre situ ...Si è svolta questa mattina presso la Sala Salvadori alla Camera, su iniziativa dei parlamentari della Lega Roberto Marti e Rossano Sasso, la conferenza stampa dal titolo “Le proposte della Lega per la ..."Vogliamo varare un vero e proprio piano estate. Le scuole dovranno poter assicurare attività per tutto l'anno ai loro studenti così da divenire veri centri di aggregazione civica e sociale".