Milano | sepolta a Bruzzano la neonata trovata morta in un cassonetto ad aprile

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lain unper la raccolta dei vestiti usati in zona Città Studi,, lo scorso 28, è stata seppellita nel cimitero di, nella zona dedicata ai bambini. La piccola, senza nome e del quale non si conosce neanche l'identità della madre, è stata seppellita grazie all'impegno del comune, che si è occupato della cerimonia di sepoltura, dopo il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria al termini degli accertamenti dell'Istituto di medicina legale.

Assessora Romani: 'Questa mamma non ha trovato supporto' Alla cerimonia era presente l'assessora ai Servizi Civici del Comune di Gaia Romani, che ha deposto un cuscino di fiori sulla tomba

Un cuscino di fiori bianchi e qualche cittadino presente anche sotto la pioggia. E' stata seppellita nel cimitero di Bruzzano, quartiere a nord di Milano, nella zona dedicata ai bambini, la neonata tr ...Sarà figlia della città la neonata trovata morta il 28 aprile in un cassonetto della raccolta dei vestiti in zona Città Studi, dopo essere stata abbandonata senza vita. La piccola è senza nome e la