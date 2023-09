(Di giovedì 14 settembre 2023) Erano in corso lavori di manutenzione Nel locale caldaie erano in corso lavori di manutenzione. Sul posto si trovavano infatti i tecnici per la manutenzione ordinaria delle caldaie quando si sarebbe ...

Scoppio di una caldaia nella scuola di via degli Anemoni a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.30. Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati evacuati. Dalla segreteria della scuola dell'infanzia di via Anemoni 8 a Milano, zona Primaticcio, raccontano così quello che è accaduto questa mattina, intorno alle 9.30, nella vicina scuola primaria: una caldaia è esplosa.

Milano, scoppia caldaia in una scuola primaria: 240 bimbi evacuati TGCOM

I 240 bambini della scuola primaria di via degli Anemoni a Milano, insieme ai docenti e al personale, sono stati evacuati per lo scoppio di una delle tre caldaie presenti nell'istituto. A Milano è scoppiata una caldaia in una scuola primaria in via degli Anemoni, in zona Primaticcio. L'esplosione non ha causato feriti, ma circa 265 persone sono state evacuate: 240 bambini e 24 tra docenti e personale. L'incendio spento dai Vigili del Fuoco, nessun ferito né intossicato. La scuola rimarrà chiusa per qualche giorno per completare i controlli.