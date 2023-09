Milano | la grande paura | esplode una caldaia | scuola primaria evacuata

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ladei Narcisi, in via degli Anemoni 8, a, è statadopo l'esplosione di una. Tutti gli insegnanti e 220 bambini hanno lasciato l'edificio e nessuno è rimasto ferito. "Stavano facendo degli interventi di manutenzione alla. A causa di un malfunzionamento è esplosa. E' stato più il rumore che altro per fortuna. Nessuno si è fatto male", ha detto Fabio Marini, dirigente scolastico dei quattro plessi dell'istituto. "I genitori si sono spaventati, abbiamo evacuto tutta lain una paio di minuti. I bambini poi sono stati consegnati alle famiglie. Sto aspettando l'autorizzazione per farli rientrare in classe, spero entro domani", ha aggiunto.

sono anni che si discute su San Siro si, San Siro no e siamo ancora lì. In serie B Lecco e ...crescere in maniera sana e costante fanno davvero tanta fatica e si reggono solo sulla...Per quel che riguarda l'Italia, hostima per Spalletti, mi è sempre piaciuto non solo come ...all'Ansa la vittoria dell'Italia per 2 - 1 contro l'Ucraina allo stadio San Siro diin una ...Lunedì 16 ottobre, ore 9 - 12 Microsoft Italia, Viale Pasubio 21Scaldiamo i motori per la 28° edizione di WPC , la più importante conferenza italiana sulle ... unmomento di formazione ...... docente all'università di- Bicocca, direttore Programma Ginecologia Ieo- è ... Patients Affairs Director di Gsk: "Siamo orgogliosi di aver potuto sostenere 'Cambiamo rotta' ed il...

Expo per lo Sport a Milano: grande successo per la scherma dedicata ai bambini Varese7Press

Milano, la grande paura: esplode una caldaia, scuola primaria ... Liberoquotidiano.it

Milano, 14 set. (askanews) - Le principali Borse europee hanno ingranato la marcia alla luce delle decisioni emerse dal meeting odierno della Bce ...L’ultima settimana di vera preseason dell’Olimpia Milano si chiuderà al Pireo per affrontare l’Olympiacos vicecampione d’Europa. Venerdì ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 set - La Borsa di Milano tocca un massimo di +1% ma anche gli altri listini azionari europei allungano sulla decisione della Bce di alzare i tassi, mossa ...