Milano | incendio in una scuola per scoppio caldaia | evacuati 250 bambini

(Di giovedì 14 settembre 2023), 14 set. - (Adnkronos) - È stata evacuata a seguito di unlaprimaria di via degli Anemoni, a. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che è scoppiata una delle tre caldaie presenti nell'istituto. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, con il personale del distaccamento di via Sardegna, che ha subito provveduto a spegnere l'e a mettere in sicurezza i locali. I 250e i 25 membri del personale scolastico presenti nellain quel momento sono statia scopo precauzionale. I- fanno sapere i vigili del fuoco - non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello ...

13 settembre 2023. Prima di avviare qualunque iniziativa finanziaria occorre informarsi ... Liquidità non in banca :, furto. Obbligazioni :Incremento dei tassi, peggioramento del rating ......dei vigili del fuoco in Via Archimede nell'ex sede del Corriere Mercantile per spengere un...genovese la vittima dello spaventoso incidente avvenuto due giorni fa sulla A4 nei pressi di... vedremo se quello tra Morgan e XF sarà un. Solo pochi giorni fa il cantautore era ... Metà del suo cachet per XF è stato infatti devoluto a Casa Arcobaleno, associazione che si occupa a...Prima le fiamme e il fumo, poi l'evacuazione e l'intervento dei pompieri.in via Murat a(zona Maciachini) nella notte tra lunedì e martedì 12 settembre. Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano di un condominio di cinque nei pressi del ...

Incendio a Milano, evacuato un palazzo di cinque piani MilanoToday.it

Cronaca Lombardia - Milano, incendio in un palazzo: in fiamme il ... 3bmeteo

Milano, 14 set. – (Adnkronos) – È stata evacuata a seguito di un incendio la scuola primaria di via degli Anemoni, a Milano. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che è scoppiata una delle tre ...Chiude, non chiude. Il traforo tra Courmayeur e Chamonix è in questi giorni al centro delle cronache. Rileggiamo la storia. Tormentata ...La scorsa notte, poco prima delle 3.30, un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Via Murat 72, a Milano. (foto di ...