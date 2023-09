Milan | Pulisic avvisa l' Inter e svela il suo sogno per il derby - Top News

: innamorato subito di San Siro Christianha dichiarato di essersi innamorato immediatamente della sua nuova squadra e parte del merito è della tifoseria rossonera che in ...ASSOCIAZIONE CALCIO: Maignan, Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez, Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders,, Giroud, Leao. Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e ...Hanno lavorato in gruppo anchee Musah. Unico a parte Kalulu, che con ogni probabilità sarà out. Nel video le ultime da Peppe Di ...- 'Quando sono arrivato ho capito quanto era grande il club, quanto era enorme la storia ... Ma anche. Se devo puntare un pound, direi: farà bene' RUOLO - 'Ho giocato in molti ...

Milan, terapie per Pulisic e Musah Adnkronos

Giroud dopo l’infortunio con la Francia, è tornato subito a Milanello per smaltire il problema alla caviglia e lavorare per essere a disposizione di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan in programma ...Il fantasista del Milan, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta al titolo ...Hanno lavorato in gruppo anche Pulisic e Musah. Unico a parte Kalulu, che con ogni probabilità sarà out. Nel video le ultime da Peppe Di Stefano ...