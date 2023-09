- Cheek, uno dei migliori in questo inizio di campionato del, sarà protagonista del derby di sabato. Il centrocampista inglese ha parlato in esclusiva su Dazn nel corso della nuova ......Cardinale - Ho parlato solo una volta con lui e mi ha detto di essere entusiasta di avermi al... L'attaccante statunitense ha infine parlato dei compagni di squadra: '- Cheek è un ...Vero è che anche ilha cercato e trattato Frattesi, ma l'Inter è arrivata prima e chiuso l'... Così i rossoneri hanno dirottato altrove il loro interesse, da- Cheek a Musah, costati molto ......si lancia verso il derby con l'InterUn grande impatto da subito per Christian Pulisic al, con ...- Cheek e Giroud li conosco già e anche loro sono speciali'.

Milan, Loftus-Cheek: “Convinto da Pioli. Derby Non vedo l’ora” Pianeta Milan

Loftus-Cheek: "Al Milan mi sento bene. Non vedo l'ora del derby: c'è sempre una chiave per battere l'avversario" Milan News

L'inglese ha parlato in esclusiva a Dazn Heroes in vista della gara contro i cugini di sabato: "Giroud e Lautaro sono due giocatori molto diversi. Io adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a te ...Christian Pulisic carica il Milan verso il derby di sabato contro l'Inter. Il trequartista statunitense ex Chelsea e Borussia Dortmund, 25 anni lunedì prossimo, ha dichiarato in un'intervista alla Gaz ...Molti dei nuovi arrivati non hanno ancora giocato da titolari, alcuni devono ancora debuttare. Inzaghi ha Frattesi, ma anche Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic, oltre a Pavard. Pioli ha già collaud ...