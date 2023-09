Milan-Inter | Calabria fa sognare i tifosi | lo ha svelato in un’intervista

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il capitano e difensore del, Davidevenuto deciso e determinato durante un’vista pre-derby: cosa ha detto di speciale ai. Il terzino rossonero, Davideha parlato ai microfoni di un’emittente sportiva, sfruttando l’occasione per approfondire l’argomentazione legata al derby della Madunnina in programma sabato alle ore 18:30. Reduce da un’annata altalenante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti in Europa Tifosi allo stadio: è boom pere Roma Quasi 4 milioni di spettatori a San Siro nella stagione 2022/23 fra tutte le competizioni. È l'...Niente Italia però per il 32enne ex, visto che il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Turchia, vestendo sempre la maglia dell'Adana Demirspor, stando a quanto riportato dal ...Di questo e tanto altro ha parlato l'ex Roma e Juventus (tra le altre) Fabio Capello, che è intervenuto a 'TvPlay.it' 'L'mi sembra quella più attrezzata. Ilè subito dietro, anche se sull'...Commenta per primo Per i veri tifosi è quello che conta più di tutto, più dei calciatori che vanno e vengono, più dei risultati. È lo stemma , quello che incarna la maglia, i colori del club che amano.

Inter-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche Milan News

GdS - Saldo mercato: Milan e Napoli in "rosso", l'Inter chiude addirittura in positivo Fcinternews.it

Stemmi Milan-Inter (Instagram) Reduce da un’annata altalenante dal punto di vista delle prestazioni sul campo, Calabria ha voluto rimarcare una dinamica importante e caricare l’ambiente in vista della ...Inter, Zhang può sorridere dopo il calciomercato fatto. Sabato sarà un giorno importantissimo per la squadra nerazzurra. Infatti, a San Siro, arriva un Milan parecchio agguerrito. La squadra di ...Mancano ormai meno di quarantotto ore al Derby di Milano. Sabato 16 settembre alle 18:00 Inter-Milan si affronteranno nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Nonostante siamo ancora ...