Milan | Calabria | “Leao? Pochi al mondo hanno la sua potenza”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Davide, terzino del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset in vista del derby contro l'Inter

Nonostante sia una partita delicata, Giroud (che in passato ha già fatto male al) può portare ... Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer,; Reijnders, Krunic, Loftus - Cheek; Leao, Giroud, ...Ambizioni e obiettivi, a partire dal derby di sabato. Davide, terzino e capitano del, in una intervista concessa a SportMediaset ha parlato così della stracittadina e non solo.... Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco • Attacco: Marcus Thuram, Lautaro Martinez(4 - 3 - 3): • Portiere: Mike Maignan • Difesa: Davide,...Impossibile organizzare una partitella anche unendosi al, se è vero che i rossoneri ne hanno salutati 15. AGONIA A Milanello si sono fermati capitan, ancora escluso dalla Nazionale ...

Milan, Calabria: "Arriviamo meglio al derby rispetto al passato, i nuovi hanno portato qualità" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calabria: "Penso che i nuovi abbiano già capito chi siano i tifosi del Milan" Milan News

Capitan Calabria carica il Milan in vista dell'attesissimo derby con l'Inter: il terzino rossonero lancia la sfida a Lautaro, pericolo numero 1 da fermare ...A due giorni dal derby contro l'Inter, Davide Calabria ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Il capitano del Milan ha dichiarato, senza mezzi termini, che l'obiettivo della sua squadra è vincer ...Mancano sempre meno ore all'attesissimo derby tra Inter e Milan che andrà in scena allo stadio "San Siro" il prossimo sabato alle 18:00. Queste le sensazioni del capitano rossonero, Davide Calabria, ...