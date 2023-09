Milan | allenamento verso il derby con l’Inter | seduta tattica

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mancano due giorni alfra Inter e. Nella giornata di oggimattutino per la squadra rossonera agli ordini di Pioli– Ilsi è allenato quest’oggi agli ordini di Pioli. Sabato i rossoneri sfiderannonel primodella stagione. Di seguito il report dell’: “Gruppo al completo aello per l’in preparazione deldi San Siro, in programma sabato 16 settembre alle ore 18.00. Inizio di sessione in palestra con l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato, dove la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra agli ostacoli bassi e i coni. A seguire una serie di esercitazioni sul ...

Una buona notizia ha aperto la giornata di lavoro del Milan in vista del derby di sabato contro l'Inter a San Siro: Olivier Giroud questa mattina ha svolto la seduta di allenamento in gruppo. Il centravanti francese aveva svolto un lavoro personalizzato, nel pomeriggio ad Appiano Gentile per l'Inter a due giorni dal derby. Inzaghi potrà contare per la prima volta sul gruppo al completo con il ritorno di Lautaro Martinez, Cuadrado

Rientrati in gruppo tutti i nazionali, prosegue la preparazione verso il Derby tra Inter e Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18.00. Ecco il REPORT dell'allenamento odierno: Inizio di ... Ultimissime notizie Milan: ecco tutte le novità relative al recupero di Olivier Giroud, c'è l'annuncio che spiazza i tifosi