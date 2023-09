Migranti | Tajani | ' La situazione può peggiorare | ho chiesto ai Paesi africani di frenare le partenze'

Secondo Antonio, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio del governo Meloni, la situazionepotrebbe peggiorare nei prossimi mesi. L'Italia "come hanno detto giustamente sia la presidente ...( LO SPECIALE: 'Abbiamo coinvolto le Nazioni Unite e il G20' 'O prendiamo il toro per le corna, o non ne usciamo - dice- Non basta nemmeno la sola Europa per affrontare un ...Con poche centinaia di euro possiamo raggiungere qualunque Paese da cui partono i, ma lo ... Leggi Anche Lampedusa, il ministro: 'La situazione può peggiorare nei prossimi mesi' Un ...Quanto al patto di Dublino sui, il ministro degli Esteri ha rilevato che "è un vecchio patto e non è più attuabile". Secondo, c'era una "situazione diversa in Siria e in Afghanistan, ...

Durante la notte non ci sono stati nuovi sbarchi ma a Lampedusa, dopo due giorni di caos, la situazione è di emergenza. Ieri sono stati ...A Lampedusa "ci deve essere una soluzione a breve, a medio e a lungo termine". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla trasmissione Zapping ieri sera su Radio 1. (ANSA) ...Migranti, Tajani: "Ho chiesto che ci sia un criterio più rigido per frenare le partenze, per accettare i rimpatri. Per evitare che queste persone affamate e disperate arrivino in Tunisia e salpino poi ...