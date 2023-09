La situazione è difficile da gestire ed il Comune ha dichiarato lod'emergenza: sono quasi 7mila isull'isola siciliana. Nelle ultime 24 ore gli arrivi sono stati 2.154. Oggi, 14 ...... tutte indi gravidanza, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Intanto per la giornata di oggi è previsto il trasferimento di 3.750e venerdì di altri 2.270. ...... tutte indi gravidanza, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Previsti intanto oggi nuovi trasferimenti: primi a partire sono 453sulla nave Lampedusa ...Il punto non è quindi come ci passiamo ifra noi. L'unico modo per risolvere per tutti la ... Secondo Meloni, il problema è che "il costo del Superbonus èscaricato sui governi che sono ...

Migranti, stato di emergenza a Lampedusa. Tajani: "La situazione può peggiorare" Sky Tg24

Lampedusa dichiara lo stato d'emergenza: quasi 7mila migranti sull ... Open

Previsti nuovi trasferimenti in giornata, nella notte elisoccorso per un giovane e 5 donne. 123.863 gli arrivi in Italia dall'inizio dell'anno: i dati ..."Vi ringraziamo molto per le cure nei nostri confronti e per la vostra ospitalità. Vi siamo molto grati e speriamo di non essere stati un peso per voi" ...Intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha toccato vari temi, dall'emergenza migranti al Superbonus ...