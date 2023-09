Migranti | situazione catastrofica | hotspot al collasso e sbarchi ‘record’

(Di giovedì 14 settembre 2023), lacontinua ad essere sempre di piùale gliraggiungono numeri da “record”. Cosa sta accadendo? I numeri parlano chiaro. Ed allo stesso tempo sono a dir poco preoccupanti. Le ultime notizie che arrivano direttamente da Lampedusa non sono affatto delle migliori. Ovviamente, il riferimento, non può che essere quello relativo allo sbarco diche continuano a non fermarsi mai. Basti pensare che, nelle ultime 48 ore, sull’isola siciliana sono arrivate ben 7mila persone. Decisamente di più rispetto al totale degli abitanti della città (ne conta 6mila di residenti). Una. Tanto è vero che il primo cittadino è molto ...

Mercoledì, migliaia di migranti salvati dalle autorità italiane e attualmente in attesa di essere trasferiti hanno avuto degli scontri con la polizia, dopo aver chiesto di essere trasferiti in ... Il flusso ininterrotto di migranti di questi giorni sono solo la punta dell'iceberg: secondo quanto spiegato in un'intervista al Corriere della Sera dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, la emergenza degli sbarchi dei migranti può 'perfino peggiorare' nei prossimi mesi. E l'Italia 'come hanno detto giustamente sia la presidente del Parlamento europeo Metsola che la presidente della ...

Durante la notte non ci sono stati nuovi sbarchi ma a Lampedusa, dopo due giorni di caos, la situazione è di emergenza. Ieri sono stati ...Emergenza migranti a Lampedusa: l'isola al collasso di fronte agli sbarchi continui. Cosa succede e quali le reazioni politiche.Mercoledì il governo tunisino ha vietato a una delegazione del Parlamento Europeo di entrare nel paese. La visita era in programma da tempo e sarebbe ...