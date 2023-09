Migranti | sindaco Lampedusa | ' fatto il possibile | adesso intervento governo è irrinviabile'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Palermo, 14 set. - (Adnkronos) - "Nelle ultimi 48 ore asono arrivate circa 7 mila persone. Stanotte fortunatamente sono arrivati solo due piccoli barchini con numeri gestibili, poco meno di 100, e nel corso della giornata partiranno all'incirca 2500 persone. La priorità e l'urgenzasono trasferire immediatamente queste persone e dare aiuto e soccorso a chi arriva, maè arrivata a un punto di non ritorno". A dirlo all'Adnkronos è ildiFilippo Mannino. "Unstrutturale delnon è più rinviabile - prosegue - Servono navi in rada che garantiscano trasferimenti immediati. Ini hanno sempre accolto tutti a braccia aperte, in queste ore si sono prodigati in ...

Contromisure in via di attuazione a Lampedusa per fronteggiare l’ennesima emergenza migranti con la protezione civile ...Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. Al mattino ripartiti gli sbarchi con tre approdi nell'isola con 135 migranti giunti al molo Favarolo per il triage sanitario.Un vigile del fuoco trova un gruppo di ragazzi davanti a casa e organizza una spaghettata. Arrivi anche a Salerno dal Nord Africa ...