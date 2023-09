Migranti | Schlein | ' tra Meloni e Salvini gara a chi è più cattivo'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set (Adnkronos) - "L'unica cosa che ha fatto questo governo, in unaa chi è piùtra, è un decreto che fa l'esatto opposto di quello che servirebbe per la gestione dei diritti fondamentali deie richiedenti asilo, che rende più difficile salvare vite in mare, blocca le navi che avrebbero potuto aiutare a salvare qualche vita in più". Lo ha detto Elly. "Il decretosmantella l'accoglienza diffusa e non ascolta le grandi difficoltà dei territorio. Invece servono risorse, una regia nazionale sull'accoglienza diffusa. Il governo non può girarsi dall'altra parte, è il momento di agire", ha aggiunto la segretaria del Pd.

Lo dice la segretaria del Pd EllyLo dice la segretaria del Pd Ellya proposito delle affermazioni di Matteo Salvini su una regia dietro agli sbarchi diin Italia.Musumeci: 'Tutti si girano dall'altra parte nel momento delle difficoltà. A Lampedusa abbiamo fatto tutto il possibile, un uomo in mare va soccorso sempre, comunque e ovunque'.: 'chiediamo una Mare Nostrum europea'Il governo parla di "complotto internazionale" sui"per nascondere le proprie responsabilità". Lo ha detto la leader Pd Elly, rilasciando una dichiarazione ai Tg. L'esecutivo "sta cercando chi è responsabile del fatto che manca una ...

Migranti, Schlein: "Salvini campione scaricabarile, se la prenda con Orban" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Migranti, Schlein: "Salvini campione di scaricabarile, se la prenda con Orban" - LaPresse LAPRESSE

Roma, 14 set (Adnkronos) - "Noi continueremo a batterci per una equa condivisione e solidarietà sull'accoglienza tra tutti i Paesi europei, per aprire vie legali e sicure per l'acceso, per i corridoi ...Roma, 14 set (Adnkronos) – “L’unica cosa che ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Meloni e Salvini, è un decreto che fa l’esatto opposto di quello che servirebbe per la gestion ...Roma, 14 set. (askanews) - Il governo parla di 'complotto internazionale' sui migranti 'per nascondere le proprie responsabilità'. Lo ha detto ...