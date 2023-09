Migranti | Schlein | “Meloni-Salvini | gara a chi è più cattivo”

(Di giovedì 14 settembre 2023) La segretaria del Pd: "Il dramma di questi giorni a Lampedusa è la dimostrazione del fallimento delle politiche del governo" “L’unica cosa che ha fatto questo governo, in unaa chi è piùtra, è un decreto che fa l’esatto opposto di quello che servirebbe per la gestione dei diritti fondamentali deie richiedenti asilo, che rende più difficile salvare vite in mare, blocca le navi che avrebbero potuto aiutare a salvare qualche vita in più”. Sono le parole di Elly, segretaria del Pd, nelle giornata caratterizzate dagli sbarchi dia Lampedusa. “Il decretosmantella l’accoglienza diffusa e non ascolta le grandi difficoltà dei territorio. Invece servono risorse, una regia nazionale ...

Il Pd difende le organizzazioni non governative , anche attaccando la Guardia costiera, e le finanzia e, di contro, le Ong diventano una stampella del partito di Ellycontro il governo di ...Sono le parole di Elly, segretaria del Pd, nelle giornata caratterizzate dagli sbarchi dia Lampedusa. "Il decreto Meloni smantella l'accoglienza diffusa e non ascolta le grandi ...'In pochi giorni 8milaa Lampedusa, la situazione è al collasso. E Salvini e Meloni ... Zoro - Bianchi stronca la: presente il fascismo - VideoRoma, 14 set. Il governo parla di complotto internazionale suiper nascondere le proprie responsabilita'. Lo ha detto la leader Pd Elly, rilasciando una dichiarazione ai Tg. Lesecutivo sta cercando chi e' responsabile del fatto che manca una ...

Migranti Lampedusa, Schlein: "Tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini gara a chi è più cattivo" Adnkronos

Migranti, Schlein: "Salvini campione scaricabarile, se la prenda con Orban" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Mentre l'Italia sta facendo i conti con un flusso migratorio straordinario, che non si registra in nessun altro Paese europeo, le Ong amiche del Pd continuano ad attaccare Meloni ...(LaPresse) "Il dramma di questi giorni, bisognerebbe dire di questi anni, a Lampedusa è la dimostrazione del fallimento delle politiche ...(LaPresse) Salvini chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi "Sono campioni di scaricabarile. Evocano in questo caso un complotto ...