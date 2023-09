Migranti | schiaffo della Lega a Meloni | “Sua linea diplomatica non funziona | tornare alla strategia Salvini”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) La situazioneè degenerata, per Tajani "può anche peggiorare", così lainsorge e prende di mira. Il numero due del Carroccio Andrea Crippa si scaglia contro la "premier che non ha dato i suoi frutti. "A occhio no", spiega. I viaggi in Tunisia in compagni