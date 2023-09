(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Nei confronti dei governi di centrodestra c'è sempre stata ostilità, questo è sotto gli occhi di tutti. L'che dietro gli sbarchi didi questi giorni ci sia unl'va verificata, ma è sul tavolo. Non ci sono certezze". Così a L'Aria che tira, su La7, la presidente dei senatori di Forza, Licia. "Ogni giorno in Africa si apre una falla che dà vita a un esodo impossibile da prevedere e ancora più difficile da fermare, soprattutto quando si ha a che fare con i barchini - ha proseguito -. Serve una condivisione del tema a livello europeo e le prossime elezioni non aiutano. La chiusura della Germania aiè anche una mossa elettorale". Quanto alla situazione a ...

sbarcati negli ultimi giorni dalla Tunisia, circa seimila per una struttura in grado di ... In quel momento Licia, di Forza Italia, sta spiegano che è davanti agli occhi di tutti che ...Dal Pnrr ai, passando per il reddito di cittadinanza 'sospeso' dal governo. Antonio Decaro ... Calderone, passando dalla presidente dei senatori di Forza Italia, Licia. E anche la ...Da Gloria Saccani Jotti all'Università fino a Liciaalla Sanità (quest'ultima ha poi ... poi con la gestione delle navi ONG cariche diattraccate ai porti di Catania e Reggio Calabria.sbarcati negli ultimi giorni dalla Tunisia, circa seimila per una struttura in grado di ... In quel momento Licia, di Forza Italia, sta spiegano che è davanti agli occhi di tutti che ...

Migranti: Ronzulli (Fi), 'complotto contro Italia E' ipotesi da verificare' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Fi, nostro sì a linea fermezza - Migranti QUOTIDIANO NAZIONALE

L’ipotesi che dietro gli sbarchi di migranti di questi giorni ci sia un complotto contro l’Italia va verificata, ma è sul tavolo. Non ci sono certezze”. Così a L’Aria che tira, su La7, la presidente ...A L'aria che tira, il programma di La7, vanno in onda in diretta le immagini della situazione esplosiva dell'hotspot di Lampedusa. I ...Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati pesa sui comuni, costretti a gestire numeri ormai inaccettabili e problematici. Essere minorenni implica un canale priv ...