Migranti | Procaccini Fdi-Ecr | ' critiche Lega a Meloni? Memorandum ancora non funzionante'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "In realtà l'accordo con la Tunisia non èentrato in funzione. Era stato promesso alle autorità tunisine un aiuto, anche economico, per la loro guardia costiera, al fine di fermare i trafficanti, ma non è arrivato loro neanche un centesimo di euro. Inoltre, le sinistre europee stanno facendo la guerra all'accordo, e questo di certo non aiuta". Con queste parole l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del Gruppo dei Conservatori europei Nicola, interpellato da Affaritaliani.it, commenta ledi Andrea Crippa, vicesegretario della, che ha affermato che la linea della diplomazia della presidente del Consiglio Giorgiaper fermare gli sbarchi dinon ha funzionato.

(FdI): 'Le sinistre europee stanno facendo la guerra all'accordo, e questo di certo non aiuta'...da "Fortezza Europa" che sovvenziona dittatori e Stati falliti per tenere le persone... A parlare nel round dei presidenti di gruppo non è stato il meloniano Nicola, ma l'altro co - ...... non vuole farlo nella prossima", è l'analisi che il meloniano Nicola, capogruppo dei ... A destra " in direzione di Meloni " von der Leyen si dirige anche sul tema, proponendo di ...Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola, eurodeputato di Fratelli d'Italia.

Migranti: Procaccini (Fdi-Ecr), 'bene conferenza contro trafficanti, ma ... Il Dubbio

Ultimo'ora: Migranti: Procaccini (Fdi-Ecr), 'critiche Lega a Meloni ... La Svolta

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “In realtà l’accordo con la Tunisia non è ancora entrato in funzione. Era stato promesso alle autorità tunisine un aiuto, anche economico, per la loro guardia costiera, al ..."In realtà l’accordo con la Tunisia non è ancora entrato in funzione. Era stato promesso alle autorità tunisine un aiuto, anche economico, per la loro guardia costiera, al fine di fermare i trafficant ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Ho apprezzato l’annuncio di von der Leyen in merito alla conferenza internazionale contro il traffico di esseri umani, ma non basta. E’ certamente utile discuterne, ma è n ...