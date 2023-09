Migranti | Meloni - Orbàn | sfida comune Ue | prevenire partenze

16.50- Orban:condanna aggressione russa La premiere quello ungherese Orban,riguardo all'Ucraina, "hanno condannato l'aggressione russa e ... Sulla questione:"E' una sfida comune ...e Orban "hanno ribadito la necessità di concentrarsi sulla dimensione esterna per prevenire ...attraverso un deciso sostegno politico ed economico ai Paesi di origine e di transito dei, ...A palazzo Chigi l'allarme non è rosso, è color porpora. Con oltre cinquemilasbarcati nelle ultime ore e con Lampedusa che letteralmente esplode, Giorgiateme di polverizzare il record di sbarchi del 2016. "Quell'anno furono 181.436. Per come si è messa la ...Senza identità siamo solo numeri, senza una coscienza, strumenti nelle mani di coloro che ci vogliono usare', ha affermato. 'Inon risolvono il declino demografico' 'Spesso in maniera ...

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha ripetuto oggi che vuole difendere Dio ... Visto che i suoi accordi in nord Africa hanno dato soldi ad autocrati che a loro volta usano i migranti come arma di ricatto.Roma, 14 set. (Adnkronos) - Nell'incontro a Budapest tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, i due leader, sul fronte della migrazione, "hanno ribadito la necessi ...Mentre l'Italia sta facendo i conti con un flusso migratorio straordinario, che non si registra in nessun altro Paese europeo, le Ong amiche del Pd continuano ad attaccare Meloni ...