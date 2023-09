sarà oggi in Ungheria, dove incontrerà Orban. Continua a leggere su Tg. La7.it - Ancora ... Ma la tensione è alle stelle trae forze dell'ordine. L'acqua scarseggia e l'hotspot è al ...Questione. " Me lo aspettavo , in parte sì", ha dettoparlando dello stop di Parigi e Berlino all'arrivo di richiedenti asilo nell'ambito del "meccanismo di solidarietà volontaria". "...leggi anche: "Priorità non farli arrivare da noi" Tajani: 'Se non si attua un vero piano per l'Africa non se ne esce' Tajani poi prosegue spiegando che 'il piano Ue per la Tunisia lo ...oggi andrà a Budapest e incontrerà Orban. Motivazione ufficiale è un forum sulla natalità ma ... Caos alla distribuzione pasti La Germania sull'accoglienza volontaria dei: 'Torneremo ad ...

Settemila migranti a Lampedusa e Salvini apre la caccia a Meloni (di A. De Angelis) L'HuffPost

Migranti, Meloni: 'I ricollocamenti sono una coperta di Linus: la questione è fermare gli arrivi' TGLA7

Una decisione che, in parte, poteva essere considerata sorprendente, ma non per Meloni: “Io me lo aspettavo, almeno in parte” – afferma il residente del Consiglio – “Noi abbiamo qualche tempo fa ...Ancora sbarchi a Lampedusa, gli ultimi in serata. Poi una notte di tregua. Ma la tensione è alle stelle tra migranti e forze dell'ordine. L'acqua scarseggia e l'hotspot è al collasso. La situazione è ...Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa e la tensione sale alle stelle. Momenti di paura al porto, dove agenti della Guardia di Finanza hanno cercato di contenere le centinaia di migranti che..