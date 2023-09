Migranti | Lampedusa è al collasso | un carabiniere tiene in braccio una bambina e la tranquillizza aspettando l’arrivo della mamma all’hotspot – Video

... fa scalpore per le sue parole sui. L'esponente dem è tra gli ospiti dell'edizione del 14 ... e nel lungo dibattito sull'emergenza per la valanga di sbarchi asorprende tutti con una ...... favorita dal fenomeno dei trafficanti che offrono prezzi più bassi per iin partenza ... Così, mentre l'Italia si sta trovando a fronteggiare i numeri record a, i dati Frontex ......in Italia 123.863; gli ultimi 8141 tra l'11 e il 13 settembre. Un flusso ininterrotto di barchini, partiti soprattutto dalla Tunisia, che ha avuto come punto di sbarco l'isola di, ...Caos alla distribuzione pasti Viminale, in tre giorni sbarcati 8.141- Dall'inizio dell'anno 123.863 persone in Italia, il doppio del 2022contro Gdf si buttano in acqua ...

Lampedusa non esaspera solo i migranti. Poliziotti e finanzieri contro il governo: "Basta fare orecchie da mercante" (di ... L'HuffPost

Migranti sì o migranti no Mentre il dibattito in Italia si fa sempre più rovente, Lampedusa deve fare i conti con un'ondata che la sta mettendo a dura prova. E' l'isola - anzi, sono gli isolani - a ...E’ questa l’Europa che vogliamo”. Così sui suoi canali social Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che attacca l’Europa in merito alla questione degli sbarchi dei migranti a Lampedusa.Da oltre 24 ore i residenti si prodigano per portare soccorso al grande numero di persone sbarcate. Un'accoglienza fai da te: chi offre una pizza, chi scarpe e vestiti. La parrocchia ha aperto la Casa ...