Migranti | Lampedusa assediata dagli sbarchi La Lega pressa Meloni | “La diplomazia non funziona Difenderemo le frontiere”

Salvini: 'Ue sorda, difenderemo da soli nostre frontiere. Il Governo lavora insieme ad un nuovo decreto sicurezza'. Musumeci: 'Abbiamo fatto tutto il possibile'. Schlein: 'chiediamo una Mare Nostrum ...Sette mila arrivi sull'isola siciliana, ben più dei cinque mila residenti. I, per la fame e per la sete, scavalcano le transenne del centro e gli abitanti difanno quello che possono: pesche per chi è in piazza, spaghetti per chi bussa alla porta. Il ...... siamo un Paese in perenne campagna elettorale Intanto, ala situazione è esplosiva: l'hotspost dell'isola conta 7 mila. Alcuni scappano, ma il ministro Musumeci dice di aver '......campagna contro ong esfociata nei cosiddetti decreti Sicurezza. Un'assicurazione per Salvini che proprio da quella propaganda voleva ripartire. Oggi che si torna a parlare die di ...

Lo ha detto don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa, a margine della fiaccolata che s'è snodata dalla chiesa di San Gerlando fino alla piazza che si affaccia al porticciolo della Madonnina prima e su ...Solo ieri sono stati 2.154 i migranti approdati con 51 barchini. All'hotspot ci sono ora 4.457 ospiti AGI - Stop agli sbarchi di migranti a Lampedusa: durante la notte non ci sono… Leggi ...Nell’isola proseguono giorno e notte i salvataggi. I cittadini dell’isola hanno organizzato una fiaccolata in memoria di tutti i morti nel Mediterraneo ...