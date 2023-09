(Di giovedì 14 settembre 2023) Velocizzare i, semplificando le procedure, e aumentare il numero dei Cpr arrivando a realizzarne uno in ogni regione. Dopo il caos di Lampedusa, ilsulpacchetto...

Senza l'Europa ilconservatore, che aveva ottenuto la Brexit promettendo di chiudere le frontiere, si ritrova con oltre 52.000illegali arrivati nel 2022, quattro volte la cifra del ...Inoltre, iltunisino ha ammesso di aver spinto gruppi dinelle regioni desertiche al confine con l'Algeria e la Libia. Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle ...Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede l'intervento deldopo l'ondata di sbarchi disull'isola. "Nelle ultime 48 ore a Lampedusa sono arrivate circa 7 mila persone. Stanotte fortunatamente sono arrivati solo due piccoli barchini con numeri ...È pressoché certo che in mare ci fossero navi madre , che portavano ifin dentro le acque territoriali e poi li lasciavano alla deriva a bordo delle carrette di metallo, approfittando dell'...

Migranti, Diego Bianchi a Otto e mezzo: "Sogno un governo che si vanti per arrivi" Adnkronos

Migranti, il governo accelera sui rimpatri immediati: nuovo decreto sicurezza, più centri per le espulsioni ilmessaggero.it

Lampedusa, notte più tranquilla ma l'emergenza migranti resta. E la tensione sale. Ormai si contano circa 7.000 migranti in questi giorni. Migranti, il governo accelera sui ...La sua carriera da capo del governo si era interrotta con le dimissioni ... e avvierà controlli alle frontiere per fermare il flusso di migranti che dall’Ungheria puntano all’Europa ...(Adnkronos) – Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede l’intervento del governo dopo l’ondata di sbarchi di migranti sull’isola. “Nelle ultime 48 ore a Lampedusa sono arrivate circa 7 mila per ...