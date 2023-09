Migranti | Giorgia Meloni - Viktor Orban | Sfida comune in Ue per prevenire le partenze | Ungheria esempio perfetto contro calo demografico

...aiuti economici a Paesi d'origine" Nell'incontro a Budapest tra la presidente del consiglio...attraverso un deciso sostegno politico ed economico ai Paesi di origine e di transito dei, ...A palazzo Chigi l'allarme non è rosso, è color porpora. Con oltre cinquemilasbarcati nelle ultime ore e con Lampedusa che letteralmente esplode,Meloni teme di polverizzare il record di sbarchi del 2016. "Quell'anno furono 181.436. Per come si è messa la ...Leggi Anche Meloni: 'I ricollocamenti disono una coperta di Linus, vanno fermati gli arrivi' 'Sfida comune prevenire le partenze' Il presidente del Consiglio,Meloni, e il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, 'hanno ...Il presidente del Consiglio,Meloni, e il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán, "hanno ribadito la necessità di agire con rapidità e con determinazione" sulla questione."La migrazione è una sfida comune per ...

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha ripetuto oggi che vuole difendere Dio ... Visto che i suoi accordi in nord Africa hanno dato soldi ad autocrati che a loro volta usano i migranti come arma di ricatto.Roma, 14 set. (Adnkronos) - Nell'incontro a Budapest tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, i due leader, sul fronte della migrazione, "hanno ribadito la necessi ...Mentre l'Italia sta facendo i conti con un flusso migratorio straordinario, che non si registra in nessun altro Paese europeo, le Ong amiche del Pd continuano ad attaccare Meloni ...