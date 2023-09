Migranti | Della Vedova | ' caos anche perché Meloni ostaggio di Ungheria e Polonia'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Essendo stato al governo per tanti anni negli ultimi dieci, ho scolpite nella mente tutte le parole di Giorgiasull'immigrazione. Tutte le accuse ciniche, populiste e propagandistiche contro i governi che si sono succeduti per gli sbarchi, per gli arrivi, sulla sostituzione etnica, sul blocco navale. Una propaganda cinica e cattiva. Noi non la attaccheremocon lei al Governo gli sbarchi raddoppiano, macredo che stia commettendo un errore strategico, cioè occuparsi dei confini esterni - tema che necessità di una strategia europea e tempi lunghi - e nonredistribuzione interna, secondo il principio ‘ciascuno fa gli interessipropria nazione', riferendosi a Orban e alla”. Lo ha detto a Coffee Break su La 7 il deputato ...

Questo ha messo in luce le complesse sfide nell'organizzare i trasferimenti a causasovrappopolazione. Finora, 900sono stati trasferiti : 720 con il traghetto di linea Galaxy diretto ......in onda su Canale 5 per mandare in onda in diretta la conferenza stampa indetta dai genitori...giornalista ha poi fatto presente che nel giro di pochi giorni sono arrivati più di 8 mila, ...Ieri sono arrivati 121 barchini e 6.000, il governoTunisia, è evidente, ha dichiarato guerra all'Italia". "Non è possibile che un Paese come l'Italia sia sotto ricatto degli Stati del ..."La delegazione avrebbe dovuto incontrare membrisocietà civile, sindacati, ed esponentimaggioranza, ma ovviamente anche dell'opposizione politica al presidente Kais Saied. Pretendiamo ...

A Trieste il governo manda in tilt l’accoglienza di profughi ucraini e migranti Linkiesta.it

Migranti, a Lampedusa è emergenza: migliaia di arrivi e tensione al massimo. Cosa succede Sky Tg24

A furia di aprire le porte senza alcuna logica, questa è la situazione in cui ci ha portato la politica fallimentare della benvolenza e tolleranza del PD. Sala come al solito non ha il polso della ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Essendo stato al governo per tanti anni negli ultimi dieci, ho scolpite nella mente tutte le parole di Giorgia Meloni sull’immigrazione. Tutte le accuse ciniche, populiste ...Lo sgarbo riscalda la temperatura all’Europarlamento. I socialisti chiedono il ritiro del memorandum sui migranti, imbarazzo dei popolari ...