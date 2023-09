Migranti | Conte | ' mercoledì sarò a Lampedusa' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Mi permetto di anticiparti cheprossimo". Così Giusepperispondendo a una follower sui social. Aggiunge il leader M5S: andrò "a vedere con i miei occhi quanto sta accadendo, ad ascoltare le voci di chi si sta facendo in quattro per fronteggiare questa emergenza umanitaria". "Incontrerò anche don Rizzo, a cuifelice di stringere la mano per ringraziarlo del suo impegno. E così anche per i volontari, per le forze dell'ordine e per tutti i residenti che non devono essere lasciati soli".

Una follia propagandistica, l'ennesima, a cui i 5 Stelle, con il presidente Giuseppe, hanno risposto così: "La Lega oggi ha scoperto l'autrice del "complotto" sui: Giorgia Meloni! Le ......dei. Meloni ha però individuato la vera emergenza. La guerra Il caroprezzi Le migrazioni Niente affatto. 'Serve una grande battaglia per difendere Dio'". Così su Facebook Giuseppe, ...... il presidente che ha sbattuto la porta in faccia all'Italia sulla redistribuzione dei. ... Lo ha scritto in un post su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe."Mi sbaglierò. ...' La Lega oggi ha scoperto l'autrice del 'complotto' sui: Giorgia Meloni!' . Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe, pubblicando le parole di Matteo Salvini 'complotto contro l'Italia, dietro gli sbarchi un atto di guerra'.

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Mentre l’Italia è in crisi per il carovita e gli sbarchi dei migranti ormai raddoppiati, Meloni corre in Ungheria ad abbracciare Viktor Orbán – proprio lui, il presidente ...Festival Verdi e Verdi off, su il sipario: nel week end due parate poi al Regio I Lombardi alla primo crociata ...Lampedusa è al collasso per il susseguirsi di sbarchi autonomi sull'isola. Forse mai, come in questi giorni, si era registrato un numero così elevato di arrivi, con tutte le difficoltà collegate. L'ho ...