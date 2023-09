Migranti | c’è davvero un euro-complotto contro l’Italia? Sì | ma da molti anni

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ma c’èunsulla questione dei? Stiamo ai fatti: nonostante siano trascorsi due mesi dalla firma del Memorandum che prevede l’erogazione immediata alla Tunisia di 150 milioni didestinati a ridar fiato alle sue disastrate finanze, oltre che di 105 milioni indispensabili per bloccare le sue frontiere, Tunisi non L'articolo proviene da Il Difforme.

La solidarietà dei lampedusani: una spaghettata con iCon sacchetti di plastica in mano o con la classica busta che gli viene data all'hotspot, decine e decine diieri sera si ...... catastrofi che in entrambi i casi hanno provocato migliaia di morti, equivale al comportamento del capitano di una nave che gira lo sguardo dall'altra parte mentre un barchino pieno di...Fatti A Lampedusa 7mila, l'hotspot è di nuovo al collasso Enrico Dalcastagné Se sono centinaia le scatolette di tolla che grazie alla calma piatta e al vento in poppa riescono ad arrivare a ...Un altro tema importante però è quello relativo alle politiche sui, sul quale i due leader potrebbero soffermarsi nell'incontro privato, considerando anche le recenti strette di Germania (...

Complotto contro l'Italia. Salvini vede un atto di guerra dietro gli ... L'HuffPost