Migranti | c’è bisogno del modello Australia

(Di giovedì 14 settembre 2023) 00:00 Immigrazione, “apocalisse Lampedusa” come dice il parroco e la Repubblica. Sarzanini dice basta agli slogan e giù con le solite cose. 06:00 Micalessin e la tesi, documentata, sul complotto. 06:50 Draghi ritorno in Europa, per la Meloni che vuol dire? 11:57 Niente condoni sulle cassette di sicurezza, ma Fubini insiste. 13:25 Giustizia, Gratteri nominato procuratore a Napoli. 14:37 Stagnaro e Capone su Ryanair. 16:00 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Quanto al patto di Dublino sui, il ministro degli Esteri ha rilevato che "è un vecchio patto e non è più attuabile". Secondo Tajani, c'era una "situazione diversa in Siria e in Afghanistan, ...... la celerità dei trasferimenti dei- è quanto si apprende da ambienti della questura e delle forze dell'ordine di Agrigento" . I liscioni tra colleghi non possono mancare , perciò ecco Urso ...Continuano gli sbarchi sulle coste italiane: ieri sono arrivati 530, di cui molte donne e bambini, quasi tutti in fuga dalla Siria. Polonia: oltre 100.000 persone in piazza a Varsavia per ...Leggi Anche Ue prende tempo sui, Salvini attacca: 'Sbarchi sono atto di guerra' Leggi Anche Lampedusa, ragazza si getta in mare e salva quattroIntanto nell'hotspot dell'isola, dove ...

Complotto contro l'Italia. Salvini vede un atto di guerra dietro gli ... L'HuffPost