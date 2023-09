Migranti | Boccia Pd | ' serve svolta europea ma Governo sbaglia tutto | Pd c' è per aiutare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Il, sull'immigrazione, stando. Ha isolato l'Italia in Europa, ha fatto la guerra alle Ong, ha promesso cose irrealizzabili come il blocco navale. E ora ci ritroviamo con 7mila arrivi in un giorno, 125mila dall'inizio dell'anno, con Lampedusa al collasso. E con l'ennesimo neonato annegato a pochi metri dalle nostre coste. Un'altra tragedia inaccettabile. Dall'esecutivo non una sola presa di responsabilità, solo scuse, e Salvini che dice sempre che è colpa di qualcun'altro". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Con il decreto Cutro hanno distrutto il sistema di accoglienza e ora, da mesi, inascoltati, Sindaci e Presidenti di Regione denunciano le problematiche sui territori. Ora servono una mare nostrume servono corridoi ...