Migranti | Boccia | ' Pd non lucra come fece destra ma Meloni non ha straccio di strategia'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Noi non siamo irresponsabileloro quando erano all'opposizione, noi non lucriamo voti sulla pelle dei disperati. Nessuno rema contro ma è evidente che il governonon ha unodidei". Così Francesco, capogruppo Pd al Senato, a Ztl condotto da Francesco Borgonovo.

Così il presidente dei senatori del Pd Francesco...della tassa sugli extraprofitti alle banche da parte della Banca Central Europea ('La Bcela ... A centro pagina spicca la situazione dell'hotspotdi Lampedusa ('Apocalisse Lampedusa, ...Si sono anche registrati i primi disordini al molo, dove decine di, appena sbarcati, hanno ... la Bcela tassa una tantum per gli istituti di credito contenuta nel Dl Asset dell'8 ...L'arrivo dinon conosce requie: i raffronti non riescono a seguire gli incrementi registrati ogni ... Lagardetassa extraprofitti Mutui casa più alti in Italia che nella Ue Il presidente ...

Migranti: Boccia (Pd), 'serve svolta europea ma Governo sbaglia tutto, Pd c'è per aiutare' La Gazzetta del Mezzogiorno

Le Lega boccia "la linea diplomatica" di Meloni sui migranti. "Situazione insostenibile" a Lampedusa Il Foglio

Nessuno rema contro ma è evidente che il governo Meloni non ha uno straccio di strategia dei migranti". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a Ztl condotto da Francesco Borgonovo.Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Crippa della Lega attacca Meloni" sull'immigrazione, "Salvini è tornato il Salvini di lotta a scapito della sua presidente del Consiglio. E' evidente del il governo sull'i ...La premier sente von der Leyen, ma per il vicesegretario del Carroccio Crippa "servono atteggiamenti più rigidi". Sull'isola si cerca di tamponare il record di arrivi: proseguono i trasferimenti verso ...