Migranti | Battilocchio Fi | ' prevalga spirito di solidarietà europea'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Noi lo diciamo da tempo, è sempre più indispensabile un coinvolgimento vero ed efficace dell'Europa per la gestione dei flussi migratori, perché è un problema che non può essere gestito dall'Italia. Abbiamo sentito delle parole incoraggianti da parte del presidente del Parlamento, Roberta Metsola, mentre siamo rimasti delusi dalle affermazioni di alcuni Stati membri. Non è possibile che ci siano delle posizioni unilaterali legate ovviamente a questioni di politica interna, in questo caso di Francia e Germania, che sono interessate solo ai movimenti secondari. L'Europa, sul dossier immigrazione, deve continuare a marciare compatta altrimenti si gioca la sua credibilità". E' quanto dichiara a Tgcom il deputato e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia, Alessandro. "L'Italia, grazie all'azione del presidente ...