Mia moglie è un fantasma | le location in cui è stato girato il film

Leggi su screenworld

(Di giovedì 14 settembre 2023) Miaè uninsuggestive della Gran Bretagna, nella Contea di Surrey, nei pressi di Londra e in edifici degli anni ’30 e ’40, che rispecchiano l’epoca in cui è ambientato il. Tra questi, ville, teatri e hotel di campagna. La casa in cui sono ambientate la maggior parte delle scene in cui hanno luogo le sedute spiritiche è una villa modernista sulle colline del Surrey, a Jolwynds. Si tratta di un edificio modernista costruito tra il 1930 e il 1933. La villa in stucco bianco è un’ambientazione ideale dell’inizio del XX secolo. Le colline che circondano la casa di Charles sono le colline del Surrey, una zona di straordinaria bellezza naturale. È lì che lo scrittore Charles Condomine invita la medium Madame Arcati per tenere una seduta ...