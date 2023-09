Mi chiedevo dove avessi sbagliato | Michael Schumacher | la confessione del figlio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ildella leggenda di Formula 1, Mick, ha parlato per la prima volta del difficile rapporto con il padre. Nel corso della trasmissione Hardenacke trifft di Sky Deutschland ild'arte ha infatti ammesso che, pur essendo consapevole che il padre fosse un pilota da corsa professionista, da bambino non aveva ben chiaro quanto fosse importante in quell'ambiente. "Per me era chiaro che papà fosse un pilota da corsa - racconta Mick -. Ma non sapevo di quale portata fosse". Il classe '99 ha confessato come "senza la sua spinta e i suoi consigli non sarebbe mai diventato un pilota di Formula 1". Anche se "non ha mai fatto pressione, fin dall'inizio sia lui che mamma Corinna gli hanno detto che se non voleva farlo, non era obbligato a farlo". Riguardo all'educazione ricevuta dal padre, il giovane ...

Quando gli parlavo, gli mandavo molti messaggi e glidel club e della vita al centro ... Ora invece gioco in una posizioneho più libertà, quindi mi sento bene'. PIOLI - 'Vuole che io sia ......comunale quando sono stato rieletto a giugno 2023 è stato un'interrogazione con la quale... EConclude Biondi: 'Ad esempio per la zona sud, quartiere di San Martino, lungo via Bovio, ..."Credo che in parte sia dovuto all'amore per il blues,il Demonio è una presenza molto ... Mi: quante canzoni come quella normalizzano una cosa orrenda come l'aggressività sessuale ed ...... uno spettacolo pomeridianopartecipano anche alcuni compagni di scuola di Tracy, come Link ( ... E poi li lasciavo guardare cinque o quindici minuti delfilm e: 'Allora, cosa ne pensi di ...

Mick Schumacher: 'Papà Michael A volte mi sono chiesto dove ... Everyeye Auto

F1 | Qual è la causa che porta Charles Leclerc a commettere spesso ... F1inGenerale

Il Canada ha una delle leggi più permissive sul suicidio assistito. Alcuni chiedono di cambiarla, perché temono che questo strumento sia usato anche da persone povere ed emarginate convinte di non ave ...Giovedì mattina visitiamo la zona vicino all'ingresso posteriore di Careggi: qui vivono da settimane tre 25enni che dicono di venire dal Marocco. Ecco cosa dicono loro e cosa raccontano i residenti: « ...«Una volta pensavo che un contratto fosse qualcosa da prendere o lasciare. Ma non è così. E in base allo stesso principio un contratto si ...