Mette-Marit di Norvegia malata | la Principessa cancella tutti gli impegni

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023)dicombatte dal 2018 con una malattia cronica che l’ha colpita ai polmoni. Nello specifico si tratta di una fibrosi polmonare che ora l’ha costretta areglidi Corte. LagliIl Palazzo ha fatto sapere con una nota ufficiale che laereditarianon potrà tener fede ai prossimi incontri in programma nella sua agenda a causa della malattia. Questo comporta che non accompagnerà il Re e la Regina nel tour di Stato a Stoccolma, per celebrare il Giubileo d’oro del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Così come non parteciperà al viaggio ...