Meteo | temporali fino a sabato poi torna l’estate

(Di giovedì 14 settembre 2023) Una vera e propria altalenarologica è attesa nei prossimi giorni, con fortial Centro-Nord e una nuova scaldata africana con picchi di 38°, specie in Sardegna.Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito il.it, conferma che questa altalenain Italia sarà nuovamente generata da una profonda ondulazione sinottica, in pratica da una vasta perturbazione atlantica che si spingerà verso la Penisola Iberica: il fronte si estenderà nel weekend dalle Highland scozzesialle Colonne d’Ercole richiamando aria calda verso l’Italia., acquazzoni sparsi Si avranno ancora acquazzoni sparsi nelle prossime ore al Nord con un’intensificazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata; le temperature ...

in arrivo nella notte al Nord - Ovest. AL CENTRO Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni ein sviluppo in Appennino, ...... un po' di instabilità conanche di forte intensità con annesso calo termico non fanno autunno: si possono descrivere in questo modo le condizioniattuali con una parte d'Italia alle ..." Altalena meteorologica nei prossimi giorni: passeremo dai forti, attesi fino a sabato al Centro - Nord, ad una nuova scaldata africana con picchi di 38°C ...che questa altalenain ...Al nord:e piogge al Nordovest. Al centro: piogge in Toscana, Umbria e alte Marche e Sardegna settentrionale. Al sud: bel tempo e caldo. Tendenza: miglioramento deciso con possibile ondata ...

Previsioni meteo, temporali fino a sabato, poi ritorna l’estate la Repubblica

Meteo, le previsioni. Pur in assenza di perturbazioni vere e proprie, sull'Europa centrale continua il transito di impulsi instabili di origine atlantica ...Le previsioni meteo per giovedì 14 settembre e la tendenza per i prossimi giorni. Le piogge partiranno dai rilievi alpini per estendersi a tutte le regioni settentrionali ...La saccatura atlantica tornerà a interessare parte d'Italia.