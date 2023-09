Meteo Sottocorona | ma quale arrivo dell' autunno | cosa ci aspetta nel week-end

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ma quando inizia l'? Nonostante qualche pioggia in diverse regioni il caldo estivo non sembra voler abbandonare l'Italia, almeno al Centro-Sud. Ilrologo di La7 Paolo, nella puntata di giovedì 14 settembre di Omnibus fornisce le previsioni per i prossimi giorni e non mancano le sorprese. Insomma, la svolta autunnale vera e propria ancora non si vede e nel fine settimana il passaggioa perturbazione che ha portato precipitazioni in varie zone sembra destinata a esaurirsi. Sulle mappe si notano le nuvole che fanno partea perturbazione, comunque non intensa, che ieri ha attraversato il Centro e oggi insiste sul medio-basso Adriatico, spiega ilrologo. Piogge sono attese tra Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Ma altre zone di bassa pressione simili ...