(Di giovedì 14 settembre 2023)il tempo sarà molto instabile sul nostro Paese, soprattutto al Centro Nord. Locali grandinate ecoinvolgeranno il Settentrione in estensione a tutte le pianure. Tempo incertoma senza fenomeni violenti. La grande sorpresa è il ritorno dell’anticicloneper ritornare da domenica in piena estate. Tanto sole eovunque, qualche incertezza su Piemonte e Liguria

...sulle regioni del Nord Italia dove tra oggi e l'inizio del weekend non mancheranno acquazzoni e ... Questo, secondo le previsioni del Centro Italiano, provocherà un repentino aumento delle ... Come cambia il tempo, le previsioni fino a sabato 16 settembre da oggi in evoluzione in Italia: pioggia e sole, temporali e caldo con picchi a 38 gradi. Da ... dettaglio avremo ancora... Prossimi giorni che vedranno condizioni a tratti instabili sulle regioni settentrionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi tra venerdì e sabato. Qualche ...

Meteo, acquazzoni e temporali fino a sabato poi boom del caldo africano Sky Tg24

Meteo, arrivano gli acquazzoni, ma poi torna l'estate Il Riformista

Su Padova il tempo si presenterà a tratti instabile tra la notte e la mattinata di venerdì, con qualche acquazzone anche a carattere temporalesco. Seguirà un pomeriggio più soleggiato, in vista di un ...ROMA – Il transito di un piccolo cavetto d’onda sull’Europa centrale porta un aumento dell’instabilità sulle regioni del Nord Italia dove tra oggi e l’inizio del weekend non mancheranno acquazzoni e t ...Le parti marginali delle perturbazioni atlantiche che scorreranno oltralpe andranno a lambire il Nord Italia, causando un aumento dell’instabilità sulle aree alpine e in seguito anche in alcuni ...